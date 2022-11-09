Промежуточные выборы в США: Республиканцы лидируют в Палате представителей

РОЛИ /Trend/ - По предварительным данным на промежуточных выборах в Сенат США, которые прошли 8 ноября, на данный момент республиканцы и демократы получили 47 и 46 мест соответственно, сообщает в среду корреспондент Trend.

Таким образом, демократы получили на 1 место больше, чем на предыдущих выборах, а республиканцы потеряли 1 место. Необходимо получить 51 место для получения большинства в Сенате.

В Палате представителей 172 места у демократов, 199 мест - у республиканцев, в то время как для большинства требуется 218 мест. В Палате демократы потеряли два места.

Результаты выборов в ключевых штатах, в том числе в Неваде, Джорджии, Висконсине и Аризоне, которые могут определить, какая партия лидирует в Палаты, еще не объявлены.

Предварительные результаты показывают, что демократ Джон Феттерман выиграет место в Сенате Пенсильвании, обойдя поддерживаемого Трампом республиканца Мехмета Оза. «Красной» волны, на которую надеялись республиканцы, на данный момент в Палате представителей не наблюдается.

Согласно прогнозам CBS News, партнера BBC в США, в Палате представителей, скорее всего, победят республиканцы. Если демократы проиграют, это затруднит для Президента Байдена принятие законов в течение следующих двух лет его полномочий.

Традиционно промежуточные выборы имеют относительно низкую явку, но, согласно предварительным данным US Elections Project, в этом году в голосовании приняли участие более 116 миллионов человек. Это один из самых высоких показателей явки за последние десятилетия.