Байден объявил ЧС в штате Нью-Йорк из-за сильного снегопада

Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Нью-Йорк из-за сильного снегопада и метели и распорядился выделить федеральные средства на борьбу со стихией. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вчера вечером президент Джозеф Р. Байден-младший объявил о чрезвычайной ситуации в штате Нью-Йорк и распорядился оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям штата и местных властей по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей из-за сильной зимней бури и метели", - говорится в заявлении американской администрации.