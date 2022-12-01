Повышение ставки ФРС в декабре может быть не таким резким

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (руководство ФРС) 13-14 декабря может повысить базовую процентную ставку менее чем на 75 базисных пунктов, как это было несколько раз в последние месяцы. Об этом сообщил в среду председатель ФРС Джером Пауэлл, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Денежно-кредитная политика влияет на экономику и инфляцию с неопределенным замедлением, и полный эффект от нашего быстрого ужесточения [этой политики] пока все еще не ощущается. Таким образом, имеет смысл смягчить темпы повышения ставок по мере приближения к уровню сдерживания, который будет достаточным для снижения инфляции. Время для смягчения темпов повышения ставок может наступить уже на декабрьском заседании. Учитывая наш прогресс в сфере ужесточения [денежно-кредитной] политики, сроки такого замедления гораздо менее значимы, чем вопросы о том, как долго нам еще придется повышать ставку, чтобы контролировать инфляцию, и как долго придется удерживать политику в таком ограниченном состоянии", - отметил Пауэлл на семинаре в вашингтонском Институте Брукингса.

Он уточнил, что финрегулятор может сохранить высокие ставки "на некоторое время" в условиях инфляции. Тем не менее властям "предстоит еще многое сделать" в плане ужесточения денежно-кредитной политики, считает председатель финансового органа. Он отметил, что никто и не ожидал, что финрегулятор поднимет ставку до такого уровня, а инфляция достигнет столь высокой отметки. По мнению ФРС, замедление темпов повышение ставки на данном этапе позволит сбалансировать риски, с которыми сталкивается американская экономика.

При этом Пауэлл подчеркнул, что сейчас инфляция в США все еще слишком высока. "Нам предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем мы сможем восстановить стабильность цен", - отметил он, назвав "неопределенными дальнейшие перспективы инфляции".

В среду также была опубликована "бежевая книга" ФРС - документ, который посвящен оценке состояния и перспектив развития экономики в различных регионах страны. В нем отмечается, что в большинстве регионов США потребительские цены продолжали расти. В финренгуляторе ожидают, что инфляция в дальнейшем будет оставаться стабильной или умеренной.

ФРС в начале месяца по итогам двухдневного заседания четвертый раз подряд повысила базовую ставку на 75 базисных пунктов - до 3,75-4%. Всего же финрегулятор в этом году повышал процентную ставку шесть раз с целью сдержать рост потребительских цен, которые в октябре выросли на 7,7% по сравнению с прошлым годом.