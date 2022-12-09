В США сообщили о планах продолжать поставки СПГ в Европу

Соединенные Штаты намерены поставлять европейским странам сжиженный природный газ (СПГ), чтобы его запасов хватило и на следующую зиму. Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики США Дэвид Турк, выступая в четверг на форуме в Вашингтоне, организованном Институтом Аспена, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы сейчас экспортируем много природного газа, СПГ невероятно полезен для Европы в это проблематичное время, когда они будут пополнять запасы к следующей зиме. Речь идет не только о нынешней зиме, но и о следующей зиме. Это действительно сложное время", - сказал замминистра.

Аналитическая компания Refinitiv подсчитала, что европейские страны импортировали с января по октябрь рекордные 111 млрд кубометров СПГ - примерно на 70% больше, чем годом ранее. Крупнейшим поставщиком СПГ в Европу являются США с долей 42%. На втором месте находится Россия, доля которой, несмотря на рекордные показатели импорта, снизилась с 20%, наблюдаемых на протяжении последних трех лет, до 16% на фоне роста закупок из Соединенных Штатов. На третьей строчке располагается Катар с 13,7%.