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Байден предупредил о риске новой пандемии

США Материалы 15 декабря 2022 06:07 (UTC +04:00)
Байден предупредил о риске новой пандемии

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Президент США Джо Байден предупредил, что человечество столкнется с еще одной пандемией, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

"Даже борясь с распространением COVID-19, мы продолжаем создавать более надежные системы и институты здравоохранения, наращивать усилия по обеспечению всеобщего доступа к медицинским услугам", — сказал Байден на саммите США-Африка в Вашингтоне.

Он отметил, что власти все это делают для того, чтобы подготовиться к новой пандемии.

"А она, несомненно, будет", — подчеркнул президент.

Байден также добавил, что США поставили 231 млн доз вакцин 49 африканским странам.

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