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Из-за снежной бури в США погибли девять человек

США Материалы 24 декабря 2022 06:13 (UTC +04:00)
Из-за снежной бури в США погибли девять человек

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По меньшей мере девять человек стали жертвами снежной бури, обрушившейся на США, сообщил в пятницу телеканал СNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, гибель людей из-за происшествий, в основном ДТП, вызванных неблагоприятными погодными условиями, была зафиксирована в штатах Огайо, Кентукки, Миссури и Канзас.

На этой неделе на значительную часть Соединенных Штатов пришла непогода в виде резкого похолодания, сильных порывов ветра и снегопадов. Во многих штатах температура опустилась до близких к рекордно низким значениям, а в штате Вайоминг был побит температурный рекорд - столбики термометров там опустились до минус 41 градуса.

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