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Число жертв зимнего шторма в США превысило 20 человек

США Материалы 25 декабря 2022 09:56 (UTC +04:00)
Число жертв зимнего шторма в США превысило 20 человек

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По меньшей мере 23 человека погибли в США в результате зимнего шторма, который принес в восточную часть страны мороз, ветер и снегопад, сообщает NBC News, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По данным сервиса для отслеживания рейсов FlightAware.com, около 3,3 тыс. рейсов в США были отменены, еще около 7,6 тыс. задержаны.

Непогода также обесточила десятки тысяч домохозяйств в восточных штатах. Из данных портала PowerOutrage.us следует, что без света остаются более 200 тысяч человек в штатах Северная Каролина, Вирджиния, Мэриленд, Пенсильвания, Нью-Йорк, Вермонт, Нью-Гэмпшир и Мэн. Более половины всех отключений зарегистрировано в Мэне - более 100 тыс.

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