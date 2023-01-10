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Байден пригласил Лулу да Силву посетить Вашингтон в начале февраля

США Материалы 10 января 2023 03:24 (UTC +04:00)
Байден пригласил Лулу да Силву посетить Вашингтон в начале февраля

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Президент США Джо Байден провел в понедельник телефонный разговор с бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силвой, заверив его в поддержке и осудив насилие, которое имело место в ходе беспорядков в столице страны. Он также пригласил президента Бразилии посетить Вашингтон в начале февраля, сообщила в понедельник пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

"Президент Байден заверил в непоколебимой поддержке Соединенными Штатами бразильской демократии <...>. Президент Байден осудил насилие и атаки на демократические институты и процесс мирной передачи власти", - говорится в заявлении.

"Президент Байден пригласил президента Лулу посетить Вашингтон в начале февраля для проведения углубленных консультаций по широкому кругу общих вопросов, и президент Лула принял это приглашение", - отмечается в документе.

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