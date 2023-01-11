Байден и Кисида обсудят 13 января вопросы безопасности и мировой экономики

Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида обсудят вопросы совместной безопасности, проблемы мировой экономики, технологии и экспортный контроль на переговорах в Белом доме в пятницу, 13 января. Об этом сообщил в среду агентству Reuters представитель вашингтонской администрации высокого ранга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, во время встречи будет обсуждаться вопрос контроля над экспортом полупроводников в Китай. США тесно сотрудничают с Японией по этому вопросу и считают, что у них схожая позиция по нему, добавил чиновник. Он подчеркнул, что чем больше стран поддержат меры контроля, тем более эффективными они будут.

"Будут обсуждаться технологии и важность сохранения наших собственных преимуществ и уверенности в том, что мы применяем надлежащие меры контроля и гарантии для этого", - отметил представитель американской исполнительной власти. Ожидается, что США "расширят зонтик безопасности Японии на космос", отмечает агентство.