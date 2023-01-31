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Во Флориде в результате стрельбы пострадали девять человек

США Материалы 31 января 2023 04:45 (UTC +04:00)
Во Флориде в результате стрельбы пострадали девять человек

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По меньшей мере девять человек пострадали в результате стрельбы в Лейкленде (штат Флорида) в понедельник. Об этом сообщили власти города, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Отдел полиции Лейкленда расследует стрельбу с несколькими пострадавшими. В настоящее время известно о девяти пострадавших, у двоих из них крайне тяжелые травмы", - указывается в сообщении, размещенном на сайте администрации города.

Отмечается, что травмы остальных семерых пострадавших не представляют угрозы для жизни. Информации о причине произошедшего, а также о личности подозреваемого пока не приводится.

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