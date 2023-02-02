Чат-бот ChatGPT установил мировой рекорд по росту количества скачиваний

Американский чат-бот на базе искусственного интеллекта ChatGPT установил рекорд по росту числа скачиваний пользователями. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на исследование швейцарского финансового холдинга UBS Group, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"За двадцать лет <...> мы не можем вспомнить более быстрого роста интернет-приложения", - сказали аналитики USB Group.

По оценкам холдинга, за два месяца число пользователей достигло 100 млн, ежедневно приложением пользуется около 13 млн человек. Как отмечает агентство, китайской социальной сети TikTok потребовалось около девяти месяцев, чтобы достичь таких показателей, а Instagram (принадлежит признанной экстремистской компании Meta и запрещен в РФ) - 2,5 года.

В ноябре 2022 года американская компания, занимающаяся разработкой технологий на основе машинного обучения, OpenAI запустила чат-бот, который может генерировать тексты, отвечать на вопросы и писать код. Ранее сообщалось, что чат-бот успешно сдал экзамены по праву на четырех курсах Университета Миннесоты и экзамен по бизнес-менеджменту в Уортонской школе бизнеса при Пенсильванском университете, а также подготовил резолюцию для Конгресса США.

В среду в пресс-службе РГГУ предложили ограничить доступ к этому чат-боту в образовательных организациях из-за его возможного негативного влияния на обучение. По сообщению ряда СМИ, студент этого вуза защитил диплом, написанный с помощью ChatGPT за сутки.