Сотрудники Google выступили против массовых сокращений

Сотрудники американской технологической компании Google провели манифестации в знак протеста против массовых сокращений, потребовав также повышения зарплаты. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Акции прошли в минувшие двое суток в штаб-квартире компании в городе Маунтин-Вью (штат Калифорния) и у офисов Google в Нью-Йорке. Общее число демонстрантов, выступивших также в поддержку тысяч недавно уволенных сотрудников, не уточняется. Выступления были организованы профсоюзом Alphabet Workers Union, в который входят как субподрядчики, так и сотрудники Google.

Корпорация Alphabet, владеющая Google, заявила ранее о решении уволить 12 тыс. сотрудников. Сообщалось также о сокращении американским банком Goldman Sachs 3,2 тыс. рабочих мест и намерении корпорации Microsoft сократить в 2023 году примерно 10 тыс. сотрудников.