Google представил чат-бот на основе искусственного интеллекта Bard

Американская компания Google представила новый чат-бот на базе искусственного интеллекта (ИИ) Bard на фоне растущей популярности чат-бота на базе ИИ ChatGPT корпорации Microsoft. Об этом в понедельник сообщил телеканал CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Bard стремится объединить широту знаний о мире с возможностями, интеллектом <...> наших языковых моделей <...>. Он использует информацию из интернета для предоставления качественных и актуальных ответов", - сказал глава компании Сундар Пичаи, отметив, что новая технология будет доступна в "ближайшие недели".

Как отмечает телеканал, Google разрабатывает новую технологию, чтобы эффективно конкурировать с корпорацией Microsoft, которая ранее инвестировала $10 млрд в развитие чат-бота на базе ИИ ChatGPT, способного работать в диалоговом режиме и имитировать человеческий разговор. По мнению экспертов, с помощью этой технологии сервисы Microsoft смогут выполнять более сложные задачи, чем коррекция текстов.

Ранее агентство Reuters информировало, что популярный чат-бот ChatGPT установил рекорд по росту числа скачиваний. За два месяца число его пользователей достигло 100 млн, ежедневно приложением пользуется около 13 млн человек.