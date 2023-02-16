Министр обороны США в четверг посетит Эстонию

Министр обороны США Ллойд Остин посетит в четверг Эстонию, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Как сообщила пресс-служба министерства обороны Эстонии, он встретится с премьер-министром Кайей Каллас и эстонским коллегой Ханно Певкуром.
Стороны обсудят вопросы, связанные с поддержкой Украины, двустороннего оборонного сотрудничества и деятельности НАТО.
Планируется, что министры обороны выступят на совместной пресс-конференции.
Как сообщил ранее Пентагон, Остин по завершении в среду встречи министров обороны НАТО в Брюсселе, намерен также посетить Германию.