Байден в пятницу проведет переговоры с Шольцем в Вашингтоне

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в пятницу прибывает с визитом в Вашингтон, где его примет президент США Джо Байден; лидеры обсудят помощь Украине, санкции против России и вопросы безопасности, сообщили в Белом доме, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В Белом доме в преддверии поездки Шольца заявляли, что визит германского канцлера в Вашингтон - это "возможность подтвердить тесные узы дружбы" между Германией и США.

"Лидеры обсудят усилия по поддержке Украины, возложение ответственности на Россию и укрепление трансатлантической безопасности", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-секретарем американского президента.

Также они, как ожидается, обсудят темы региональной и глобальной безопасности, сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе, а также "совместную работу по решению проблем, создаваемых Китаем".