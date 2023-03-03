Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. США

Байден в пятницу проведет переговоры с Шольцем в Вашингтоне

США Материалы 3 марта 2023 02:45 (UTC +04:00)
Байден в пятницу проведет переговоры с Шольцем в Вашингтоне

Читайте Trend в

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в пятницу прибывает с визитом в Вашингтон, где его примет президент США Джо Байден; лидеры обсудят помощь Украине, санкции против России и вопросы безопасности, сообщили в Белом доме, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В Белом доме в преддверии поездки Шольца заявляли, что визит германского канцлера в Вашингтон - это "возможность подтвердить тесные узы дружбы" между Германией и США.

"Лидеры обсудят усилия по поддержке Украины, возложение ответственности на Россию и укрепление трансатлантической безопасности", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-секретарем американского президента.

Также они, как ожидается, обсудят темы региональной и глобальной безопасности, сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе, а также "совместную работу по решению проблем, создаваемых Китаем".

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости