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Четыре человека погибли при столкновении самолетов над Флоридой

США Материалы 8 марта 2023 08:43 (UTC +04:00)
Четыре человека погибли при столкновении самолетов над Флоридой

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Количество погибших в результате столкновения во вторник двух легкомоторных самолетов над штатом Флорида увеличилось до четырех. Об этом говорится в сообщении управления шерифа по округу Полк, опубликованном на сайте ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, погибли все находившиеся в самолетах люди. Авария произошла над местным озером, обломки самолетов находятся в воде, но тела погибших уже извлечены. Личности троих из них установлены, опознание последней жертвы еще не завершено. Управление шерифа устанавливает причины аварии.

Ранее сообщалось о двух погибших.

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