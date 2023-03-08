Четыре человека погибли при столкновении самолетов над Флоридой

Количество погибших в результате столкновения во вторник двух легкомоторных самолетов над штатом Флорида увеличилось до четырех. Об этом говорится в сообщении управления шерифа по округу Полк, опубликованном на сайте ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, погибли все находившиеся в самолетах люди. Авария произошла над местным озером, обломки самолетов находятся в воде, но тела погибших уже извлечены. Личности троих из них установлены, опознание последней жертвы еще не завершено. Управление шерифа устанавливает причины аварии.

Ранее сообщалось о двух погибших.