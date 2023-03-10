Boeing построит в Индии завод по преобразованию пассажирских самолетов в грузовые

Американская корпорация Boeing планирует построить в Индии завод по переоборудованию пассажирских самолетов в грузовые. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой директора по развитии компании Марка Аллена, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, это предприятие пополнит цепочку поставок Boeing из Индии стоимостью $1 млрд и поможет этой стране стать глобальным центром грузоперевозок. Однако Аллен не сообщил никаких подробностей о том, когда будет создан объект и какой будет размер инвестиций, утверждает Reuters.

По данным агентства, инициатива по созданию завода появилась на фоне стремления Boeing расширить свое присутствие в Индии. В феврале компания заявила, что планирует инвестировать $24 млрд в создание логистического центра для деталей самолетов. Авиаперевозчик Air India также сделал рекордный заказ на почти 500 самолетов на сумму более $100 млрд у Boeing и Airbus.