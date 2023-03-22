Минфин США ввел санкции против компаний, содействующих Ирану в производстве БПЛА

Власти США ввели санкции в отношении четырех юридических и трех физических лиц, оказывающих, по утверждению Вашингтона, поддержку Ирану в сфере производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и вооружений. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении Минфина США, опубликованном во вторник.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США в координации с Федеральным бюро расследований (ФБР) ввело рестрикции в отношении четырех компаний и трех человек в Иране и Турции за причастность к закупкам техники, включая европейские двигатели для БПЛА, с целью поддержки программ Ирана по производству беспилотников и вооружений", - отмечается в документе. По версии американской стороны, "данная сеть по осуществлению закупок" действует в интересах иранского оборонного ведомства и структур, занимающихся разработкой БПЛА и баллистических ракет.

Санкции вводятся против иранских компаний DTSRC, Farazan Industrial Engineering и Selin Technic, а также турецкой Ozone Havacilik Ve Savunma Sanayi Ticaret Anonim Sirketi. Кроме того, рестрикции будут действовать в отношении трех человек, связанных с этими фирмами.