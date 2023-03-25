США и Канада планируют принять меры для обеспечения доступа к ядерному топливу

Власти США и Канады намерены принять комплекс мер с целью обеспечения доступа к ядерному топливу и снижения зависимости от поставок из некоторых государств. Об этом говорится в справочных материалах, опубликованных в пятницу пресс-службой Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как следует из документа, "США и Канада будут координировать усилия по созданию безопасных и надежных североамериканских цепочек поставок ядерного топлива", которые не зависят от поставщиков в тех странах, которые Вашингтон и Оттава считают авторитарными. Кроме того, власти двух стран намерены в этой сфере "выстраивать более широкие отношения партнерства с давними союзниками и партнерами". США и Канада рассчитывают, что такие меры, в частности, "помогут обеспечить доступ к низкообогащенному урану".

В пятницу в Оттаве состоялась встреча президента США Джо Байдена и премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Министерство энергетики США в феврале заявило, что пытается найти альтернативы российским поставкам обогащенного урана для АЭС. Помощник главы американского энергетического ведомства по международным делам Эндрю Лайт тогда отметил, что Соединенные Штаты в настоящее время полагаются на Россию в плане поставок 20% обогащенного урана, применяемого в коммерческих ядерных реакторах, что "нестабильно со стратегической точки зрения". Лайт подчеркнул необходимость "сокращения зависимости от российского и китайского урана".