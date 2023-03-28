Маск заявил, что в опросах Twitter смогут голосовать только верифицированные пользователи

Предприниматель и владелец компании Twitter Илон Маск заявил, что в одноименной социальной сети с 15 апреля только подлинные аккаунты смогут принимать участие в опросах. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Маск считает, что эта мера поможет справиться с продвинутыми ботами с искусственным интеллектом. Также с середины апреля среди рекомендованных аккаунтов в разделе "Для вас" будут видны только верифицированные пользователи.

Илон Маск 20 декабря сообщил, что компания Twitter намерена разрешить принимать участие в связанных с ее политикой опросах в одноименной социальной сети только обладателям подписки Twitter Blue.