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В крушении двух вертолетов Blackhawk в Кентукки погибли девять военных

США Материалы 30 марта 2023 19:47 (UTC +04:00)
В крушении двух вертолетов Blackhawk в Кентукки погибли девять военных

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БАКУ /Trend/ - В крушении двух вертолетов Blackhawk в Кентукки минувшей ночью погибли девять военнослужащих 101-й воздушно-десантной дивизии ВС США.

Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила представитель авиабазы Форт-Кэмпбелл на брифинге, передает АР.

По ее словам, два вертолета столкнулись во время плановых учений и упали на территории округа Тригг. Причины столкновения выясняются. Командование сейчас сосредоточено на оказании помощи семьям погибших.

Местный житель Ник Томашевски, который живет в полутора километрах от места катастрофы, рассказал АР, что был свидетелем пролета этих двух вертолетов. Они пролетели над его домом, и ему показалось, что они летели слишком близко друг к другу. Вскоре после этого он увидел вспышку в небе, похожую на огненный шар.

Представитель полиции штата Кентукки ранее сообщил, что вертолеты упали в поле с перелесками, жилые дома не пострадали.

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