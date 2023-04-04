Трамп прибыл в Нью-Йорк, где 4 апреля предстанет перед судом

Бывший президент США Дональд Трамп прилетел в понедельник в Нью-Йорк, где во вторник предстанет перед судом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает телеканал CNN.

Политик прибыл в мегаполис из штата Флорида, где расположено его поместье Мар-а-Лаго. Из аэропорта Ла-Гуардиа кортеж экс-президента проследует к зданию небоскреба Trump Tower, в котором остановится политик.

30 марта большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. По версии следствия, адвокат Майкл Коэн заплатил ей $130 тыс., чтобы во время избирательной кампании 2016 года она не распространяла информацию о якобы связи с Трампом в 2006 году. Затем эти расходы были компенсированы адвокату за счет компании Trump Organization, для чего понадобился подлог, считает следствие.