Подозреваемого в утечке документов США могут приговорить к десяткам лет тюрьмы

Подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона 21-летний Джек Даглас Тейшейра может быть приговорен к десяткам лет тюремного заключения. С такой оценкой выступила в четверг газета The New York Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как пишет издание, из слов министра юстиции США - генерального прокурора страны Меррика Гарленда - следует, что подозреваемому будет инкриминировано нарушение так называемого закона о шпионаже. Параграф 793 раздела 18 Свода законов США ("Сбор, передача или потеря информации, относящейся к сфере обороны") предусматривает наказание за получение данной информации с "намерением или достаточной причиной, чтобы считать, что эта информация может быть использована во вред Соединенным Штатам или на пользу любого иностранного государства".

Параграф предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. The New York Times подчеркивает, что подозреваемому может быть предъявлено отдельное обвинение в связи с каждым из попавших в сеть секретных документов.