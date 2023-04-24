Около 70% опрошенных республиканцев поддержали выдвижение Трампа на пост президента США

Почти 70% американских избирателей, поддерживающих Республиканскую партию, выступают за выдвижение экс-президента Дональда Трампа кандидатом на высший государственный пост на предстоящих в 2024 году выборах, несмотря на обвинения в его адрес. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса общественного мнения, проведенного телекомпанией NBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Опрос был проведен 14-18 апреля, в нем приняли участие тысяча американских избирателей. Как следует из представленных данных, 68% республиканцев считают Трампа единственным достойным претендентом на выдвижение кандидатом от партии, полагая, что обвинения в его адрес носят политизированный характер и преследуют цель не допустить его избрания президентом. Против выдвижения Трампа на высший государственный пост на фоне предъявленных ему обвинений высказались лишь 26% респондентов из числа сторонников республиканцев.