В США заявили, что не стремятся к разрыву торговли с КНР

Соединенные Штаты не стремятся к свертыванию торговых связей с Китаем и экономическому размежеванию с ним, но Вашингтон будет сохранять жесткий режим экспортного контроля в отношении Пекина. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая в четверг в вашингтонском Институте Брукингса с программной речью, посвященной повестке дня нынешней американской администрации в области мировой экономики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Более широко про Китай. Как выразилась недавно председатель Еврокомиссии [Урсула] фон дер Ляйен, мы устраняем риск и занимаемся диверсификацией, а не размежеванием [с КНР]. <...> Наш экспортный контроль по-прежнему узко сфокусирован на технологиях, способных нарушить военный баланс. Мы попросту занимаемся обеспечением того, чтобы наши технологии и технологии наших союзников не использовались против нас. Мы не разрываем торговлю [с Китаем]", - утверждал представитель Белого дома.

Он заострил внимание на том, что американо-китайский товарооборот вышел на новый рекордно высокий уровень в 2022 году. Вместе с тем Салливан открыто признал, что США соперничают с КНР во многих сферах.

"Однако мы не стремимся к конфронтации или конфликту. Мы стремимся к тому, чтобы ответственным образом управлять конкуренцией, стремимся работать вместе с Китаем по тем вопросам, по которым можем", - сказал советник американского лидера.