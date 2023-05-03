США тестируют боевые беспилотники на воде и в воздухе - Пентагон

США экспериментируют с беспилотными плавсредствами и летательными аппаратами, а в будущем также рассчитывают разработать беспилотные танки. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли в интервью журналу Foreign Affairs, опубликованном во вторник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы экспериментируем и разрабатываем беспилотные плавсредства, как надводные, так и подводные. Мы проводим эксперименты с современными истребителями и бомбардировщиками, которые, по сути, будут беспилотными. В будущем вы увидите грузовики, танки и наземные средства, большая доля которых будут беспилотными", - заявил Милли.

"Роботизированные технологии очень-очень быстро, быстрее, чем можно подумать, начинают применяться в вооруженных силах", - подчеркнул военачальник. Он также не исключил, что в будущем американские военные начнут применять технологии искусственного интеллекта и квантовых компьютеров.

"По моему мнению, нет сомнений в том, что это окажет сильнейшее влияние на характер ведения боевых действий в будущем. Как и в прошлом, страна, которая оптимизирует эти технологии для ведения боевых действий, получит решительное преимущество, по крайней мере на ранней стадии будущего конфликта", - заключил он.