В Калифорнии в результате стрельбы на вечеринке погиб один человек

Один человек погиб, еще пять получили ранения в результате стрельбы на вечеринке в американском городе Чико (штат Калифорния). Об этом в субботу сообщила телекомпания ABC со ссылкой на местную полицию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Стражи порядка, прибывшие на место происшествия, обнаружили шесть человек с огнестрельными ранениями, заявил начальник полиции Билли Олдридж в ходе брифинга, содержание которого передал телеканал. Все пострадавшие были госпитализированы, однако 17-летняя девушка умерла в больнице.

По данным газеты Los Angeles Times, место происшествия находится в квартале от Университета штата Калифорнии в Чико, где обучаются 14 тыс. студентов.