Прибыль холдинга Баффета увеличилась на 13% за счет страхового бизнеса

Операционная прибыль американской холдинговой Berkshire Hathaway, которая принадлежит инвестору Уоррену Баффету ($112,8 млрд по версии журнала Forbes), увеличилась по итогам первого квартала (январь — март) 2023 года на 12,6%, до $8,065 млрд. Информация об этом содержится в отчете компании, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Основная часть прироста финансового конгломерата пришлась на страховой бизнес, которым владеет холдинг. Вся прибыль по этому направлению составила $2,88 млрд относительно $1,34 млрд, полученных за аналогичный период 2022 года.

В частности, автостраховщик Geico заработал $703 млн за счет выплат более высоких средних премий, полученных от владельцев автомобилей. Показатель вырос впервые после нескольких убыточных кварталов подряд.

Чистая прибыль (операционная прибыль + результаты по сделкам на фондовом рынке) компании увеличилась в 6,3 раза относительно января — марта 2022 года, до $35,5 млрд.