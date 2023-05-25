Трамп поздравил Десантиса с вступлением в борьбу за пост президента США

Бывший президент США Дональд Трамп (Республиканская партия) в среду поздравил своего однопартийца губернатора штата Флорида Рона Десантиса с официальным выдвижением кандидатуры для участия в выборах президента США, пожелав "в полной мере получить опыт" нападок своих оппонентов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Хочу лично поздравить [Десантиса] с объявлением о том, что он вступает в борьбу за пост президента США. Надеюсь, что он получит в полной мере опыт нападок со стороны марксистов, коммунистов, левых радикалов нашей страны, - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social. - Без этого он никогда не получит представления о работе, которую он выполняет".

По словам экс-президента, перечисленные им группы людей "намного хуже лидеров враждебных [США] государств". "Им необходимо нанести основательное поражения, чтобы сделать Америку вновь великой", - добавил он.

В среду 44-летний Десантис подал документы для участия в выборах президента США, которые пройдут в ноябре 2024 года. Позднее пресс-служба республиканца опубликовала видео, где в числе главных проблем страны он назвал ситуацию с миграцией, преступность и низкие доходы населения.

Десантис будет бороться за выдвижение своей кандидатуры на высший государственный пост с Трампом. По мнению многих американских СМИ, губернатор является основным соперником бывшего главы государства в стане республиканцев. Согласно результатам опроса, проведенного в апреле телекомпанией ABC, 31% избирателей от Республиканской партии поддержал бы кандидатуру Десантиса на праймериз. 46% выступили за выдвижение Трампа кандидатом на высший государственный пост на предстоящих выборах.