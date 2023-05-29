Байден проводит консультации с Конгрессом по законопроекту о госдолге

БАКУ /Trend/ - Президент США Джо Байден проводит консультации с членами Конгресса для обсуждения предстоящего голосования по законопроекту о повышении потолка госдолга.

Как передает Trend, об этом сообщил журналистам представитель Белого дома.

Цель этих консультаций - предотвращение дефолта в стране. Байден ежедневно общается с конгрессменами, получает обновленные данные и стремится достичь двухпартийного соглашения по бюджету.

Байден ранее призвал обе палаты Конгресса принять соглашение, которое предусматривает повышение потолка госдолга до 1 января 2025 года. Голосование в Палате представителей ожидается в среду, 31 мая, после чего документ будет передан в Сенат и отправится на подпись президенту.