Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США

БАКУ /Trend/ - Президент США Джо Байден подписал одобренный ранее Конгрессом законопроект о повышении потолка государственного долга.

Как передает Trend, об этом сообщается в письменном заявлении Белого дома.

В нем уточняется, что теперь потолок государственного долга будет достигнут 2 января 2025 года.

Байден поблагодарил за сотрудничество спикера Палаты представителей Кевина Маккарти (республиканец от штата Калифорния), лидера республиканского меньшинства в Сенате Митча Макконнелла (от штата Кентукки), лидера демократического меньшинства в нижней палате Конгресса Хакима Джеффриса (от штата Нью-Йорк) и лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера (от штата Нью-Йорк).

Инициативу, которая, по словам президента, позволила предотвратить экономический кризис и крах США, 1 июня одобрил Сенат.