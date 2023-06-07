Блинкен обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии сотрудничество в области экологически чистой энергии

БАКУ /Trend/ - В городе Джидда (Саудовская Аравия) состоялась встреча между госсекретарем США Энтони Блинкеном и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Как передает Trend, об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

По его словам, стороны обсудили углубление экономического сотрудничества между двумя странами. В ходе встречи госсекретарь подчеркнул значимость прогресса в области прав человека, который способствует укреплению двусторонних отношений. Стороны также обсудили сотрудничество в области экологически чистой энергии и технологий.

Во время встречи были затронуты вопросы, касающиеся ситуации в Судане и Йемене, а также борьбы с терроризмом в регионе.