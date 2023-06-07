Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. США

Блинкен обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии сотрудничество в области экологически чистой энергии

США Материалы 7 июня 2023 04:54 (UTC +04:00)
Блинкен обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии сотрудничество в области экологически чистой энергии

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - В городе Джидда (Саудовская Аравия) состоялась встреча между госсекретарем США Энтони Блинкеном и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Как передает Trend, об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

По его словам, стороны обсудили углубление экономического сотрудничества между двумя странами. В ходе встречи госсекретарь подчеркнул значимость прогресса в области прав человека, который способствует укреплению двусторонних отношений. Стороны также обсудили сотрудничество в области экологически чистой энергии и технологий.

Во время встречи были затронуты вопросы, касающиеся ситуации в Судане и Йемене, а также борьбы с терроризмом в регионе.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости