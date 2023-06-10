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США объявили новый пакет помощи Украине

США Материалы 10 июня 2023 05:15 (UTC +04:00)
США объявили новый пакет помощи Украине

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БАКУ /Trend/ - Соединенные Штаты объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 2,1 миллиарда долларов.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Пентагона.

В рамках этого пакета предоставляются боеприпасы для противоракетных комплексов Patriot, а также критически важные средства для систем ПВО.

Эта помощь предоставляется через Инициативу содействия безопасности Украины (USAI), по которой США приобретают ресурсы напрямую у производителей или партнеров.

Как отметили в Пентагоне, Соединенные Штаты продолжат сотрудничать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения непосредственных и долгосрочных потребностей в области безопасности на поле боя.

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