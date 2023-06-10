США объявили новый пакет помощи Украине

БАКУ /Trend/ - Соединенные Штаты объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 2,1 миллиарда долларов.
Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Пентагона.
В рамках этого пакета предоставляются боеприпасы для противоракетных комплексов Patriot, а также критически важные средства для систем ПВО.
Эта помощь предоставляется через Инициативу содействия безопасности Украины (USAI), по которой США приобретают ресурсы напрямую у производителей или партнеров.
Как отметили в Пентагоне, Соединенные Штаты продолжат сотрудничать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения непосредственных и долгосрочных потребностей в области безопасности на поле боя.