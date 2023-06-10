США объявили новый пакет помощи Украине

БАКУ /Trend/ - Соединенные Штаты объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 2,1 миллиарда долларов.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Пентагона.

В рамках этого пакета предоставляются боеприпасы для противоракетных комплексов Patriot, а также критически важные средства для систем ПВО.

Эта помощь предоставляется через Инициативу содействия безопасности Украины (USAI), по которой США приобретают ресурсы напрямую у производителей или партнеров.

Как отметили в Пентагоне, Соединенные Штаты продолжат сотрудничать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения непосредственных и долгосрочных потребностей в области безопасности на поле боя.