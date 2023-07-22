Ракета SpaceX выведет на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

БАКУ /Trend/ - Ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье выведет на орбиту очередную партию из 22 мини-спутников Starlink.

Как передает Trend, об сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск будет осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в субботу в 19:34 по времени Восточного побережья США.

Отметим, что это будет 96-м по счету запуском интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 27-м с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше 4,8 тыс. таких спутников.