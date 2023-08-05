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Трамп призвал Верховный суд вмешаться в судебные разбирательства против него

США Материалы 5 августа 2023 00:53 (UTC +04:00)
Трамп призвал Верховный суд вмешаться в судебные разбирательства против него

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Бывший президент США Дональд Трамп призвал Верховный суд вмешаться в судебные разбирательства, фигурантом которых он является.

Как передает Trend, об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

"Я лидирую в предвыборных опросах, в том числе опережаю жуликоватого Джо Байдена. Но мне навязывают неравные условия для конкуренции. Это - вмешательство в выборы, и Верховный суд должен разобраться в этом", - написал он.

Напомним, что накануне Дональду Трампу предъявили новые обвинения по четырем пунктам.

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