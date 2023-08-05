Трамп призвал Верховный суд вмешаться в судебные разбирательства против него

БАКУ /Trend/ - Бывший президент США Дональд Трамп призвал Верховный суд вмешаться в судебные разбирательства, фигурантом которых он является.

Как передает Trend, об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

"Я лидирую в предвыборных опросах, в том числе опережаю жуликоватого Джо Байдена. Но мне навязывают неравные условия для конкуренции. Это - вмешательство в выборы, и Верховный суд должен разобраться в этом", - написал он.

Напомним, что накануне Дональду Трампу предъявили новые обвинения по четырем пунктам.