Марсианский вертолет Ingenuity потерял связь с Землей - NASA

БАКУ /Trend/ - Операторы вертолета Ingenuity потеряли связь с устройством после его 72-го по счету полета на Марсе.

Инцидент произошел в четверг, 18 января, говорится на официальном сайте NASA, сообщает Trend.

«Данные Ingenuity, отправленные на марсоход Perseverance (который действует как ретранслятор между вертолетом и Землей) во время полета, указывают на то, что он успешно поднялся на заданную максимальную высоту в 40 футов (12 метров).

Во время запланированного снижения связь между вертолетом и марсоходом прервалась еще до приземления. Команда Ingenuity анализирует имеющиеся данные и рассматривает следующие шаги по восстановлению связи с вертолетом», — говорится в публикации.

Специалисты NASA намерены отправить марсоход Preservance к месту предполагаемой посадки Ingenuity, поскольку сейчас машины находятся на некотором расстоянии друг от друга. Осмотр вертолета с помощью камер марсохода поможет оценить его состояние.

За время своего пребывания на Марсе Ingeniuty в общей сложности пролетел 17,7 километра и провел в небе красной планеты 128 минут. Устройство осуществляет воздушную разведку и помогает марсоходу Preservance прокладывать оптимальные маршруты.