США запретили импорт российского алюминия, меди и никеля

БАКУ /Trend/ - Американское министерство финансов объявило о запрете на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения в Соединенные Штаты, передает Trend.

"Импорт и ввоз в США, в том числе импорт для ввоза в зону внешней торговли, находящейся на территории США, алюминия, меди и никеля российского происхождения запрещается, за рядом исключений, предусмотренных законом, а также в случае наличия лицензии или другого разрешения Управления по контролю за иностранными активами Минфина США [OFAC]", - говорится в заявлении ведомства.