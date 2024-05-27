Ближайшие месяцы будут решающими для членства Грузии в ЕС - Блинкен

БАКУ /Trend/ - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ближайшие несколько месяцев будут решающими для вступления Грузии в Евросоюз.

Как передает Trend, об этом сообщили в Госдепартаменте США.

Согласно информации, Блинкен поздравил грузинский народ по случаю Дня независимости и отметил важность "последних 12 месяцев для народа Грузии, в том числе истории приобретения Грузией статуса кандидата на членство в Евросоюзе".

"Следующие несколько месяцев будут решающими для того, чтобы эта возможность стала реальностью", - подчеркнул госсекретарь.

Он добавил, что США будут продолжать решительно поддерживать стремление грузинского народа к евроатлантическому будущему, и призвал руководство Грузии "предпринять необходимые шаги для продвижения Грузии вперед в правильном направлении".