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Ближайшие месяцы будут решающими для членства Грузии в ЕС - Блинкен

США Материалы 27 мая 2024 07:34 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ближайшие несколько месяцев будут решающими для вступления Грузии в Евросоюз.

Как передает Trend, об этом сообщили в Госдепартаменте США.

Согласно информации, Блинкен поздравил грузинский народ по случаю Дня независимости и отметил важность "последних 12 месяцев для народа Грузии, в том числе истории приобретения Грузией статуса кандидата на членство в Евросоюзе".

"Следующие несколько месяцев будут решающими для того, чтобы эта возможность стала реальностью", - подчеркнул госсекретарь.

Он добавил, что США будут продолжать решительно поддерживать стремление грузинского народа к евроатлантическому будущему, и призвал руководство Грузии "предпринять необходимые шаги для продвижения Грузии вперед в правильном направлении".

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