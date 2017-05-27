Во время Исламиады не предпринимались попытки какой-либо провокации - глава СГБ

БАКУ /Trend/ - Во время IV Игр исламской солидарности не предпринимались попытки какой-либо провокации. Об этом в субботу сказал глава Службы государственной безопасности (СГБ) генерал-лейтенант Мадат Гулиев.

Мадат Гулиев сказал, что для этого были предприняты превентивные меры, за год до начала Игр осуществлялось совместное сотрудничество с органами спецслужб других государств.



Глава СГБ отметил, что IV Игры исламской солидарности Баку-2017 прошли успешно.

"Мы находимся в сложном регионе мира, здесь ощущается давление. Несмотря на это, безопасность во время Исламиады была обеспечена. Были выполнены поручения главы государства, были приняты особые меры безопасности и соревнования прошли успешно", - сказал Мадат Гулиев.