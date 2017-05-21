Баку-2017: 67-ое "золото" Азербайджана на Исламиаде

21 мая 2017 12:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская спортсменка завоевала 67 золутую медаль Азербайджана на IV Играх исламской солидарности в Баку.

Выступающая в весовой категори 53 кг азербайджанская спортсменка Лейла Гурбанова первой встрече одержала уверенную победу над представительницей Турции Бурджу Кевичи.

Во втором поединке Гурбанова победила спортсменку из Казахстана Айгюль Нуралим.

Таким образом, Лейла Гурбанова стала первой представительницей Азербайджана, выигравшая золотую медаль на соревнованиях по борьбе среди женщин на IV Играх исламской солидарности в Баку.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

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