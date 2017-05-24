Соглашение о сокращении добычи нефти может быть продлено на 12 месяцев

24 мая 2017 14:36 (UTC+04:00)

Страны-экспортеры нефти будут рассматривать возможность продления соглашения о сокращении добычи в том числе и на 12 месяцев, заявил журналистам министр нефти Кувейта Исам аль-Марзук, передает ТАСС

"Да, это один из вариантов", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли страны-экспортеры нефти рассматривать вариант продления действия соглашения на 12 месяцев.

Министр энергетики РФ Александр Новак говорил ранее, что базовое предложение о продлении сделки по сокращению добычи нефти составляет девять месяцев, но рассматриваются еще несколько вариантов.

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