В Узбекистане пройдет международная выставка оборудования и технологий для сельского хозяйства

В Ташкенте с 30 мая по 2 июня пройдет XII Международная специализированная выставка-продажа "Uzbekistan Agrotech Expo-2017", сообщает посольство Узбекистана в Баку.

Выставка будет проходить в Центральном павильоне Национальной выставочной компании «Узэкспоцентр».

Регулярно проводимая Международная специализированная выставка-продажа современного оборудования и технологий для сельского хозяйства «UzbekistanAgrotech Expo» нашла своё место среди выставочных мероприятий региона.

За время успешного проведения выставки-продажи в 2006-2016 годах её участниками стали более 500 компаний из 60 стран мира, в т.ч. из Европы, Израиля, Южной Кореи, Китая, Турции и других стран. Выставки посетили более 60 тысяч представителей малого бизнеса, агрофирм, фермерских хозяйств. По их итогам заключено и реализовано более 4 000 договоров на поставку экспонированного оборудования.

Выставка включает следующие тематические разделы: «Переработка плодоовощной продукции», «Переработка мяса и рыбы», «Переработка молока», «Ветеринария», «Производство хлебобулочных и макаронных изделий», «Этикетки, полиграфия, упаковка, тара», «Технологии заморозки», «Химические препараты для защиты растений, опрыскиватели», «Теплицы», «Пчеловодство», «Оборудование для организации надомного труда (швейное оборудование, производство ковровых изделий и др.)». Во время проведения выставки будут проведены семинары согласно тематическим разделам.

Подробная информация о выставке размещена на сайте выставки в сети интернет.