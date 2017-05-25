В Баку откроют "Окно" в мир поэзии и музыки

25 мая 2017 11:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ -26 мая в Азербайджанском национальном музее искусств в Баку на презентации клуба "Pəncərə"("Окно") будет проведен вечер поэзии "Pəncərədən düşən işıq" ("Свет, падающий с окна") и представлена музыкальная программа, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

В ходе вечера известные деятели культуры и искусства, среди которых - председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар, народный писатель Чингиз Абдуллаев, заслуженные артисты Тунзаля Агаева и Севда Алекперзаде, писатель Ильгар Фахми, поэт Салим Бабуллаоглу, директор ASAN Radio Эмин Мусеви, а также школьники и студенты прочтут отрывки из азербайджанской и мировой поэзии.

В музыкальной части вечера известная пианистка, заслуженная артистка, профессора Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, доктора философии Наргиз Алиярова и пианистка, доцент Бакинской музыкальной академии Эльнара Кебирлинская исполнят произведения азербайджанских и зарубежных композиторов. Главной целью мероприятия является пробудить интерес у молодого поколения к чтению стихов и классической музыке.

(Автор: Джани Бабаева)

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