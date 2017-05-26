НАТО решила формально вступить в коалицию по борьбе с ИГ

26 мая 2017 00:15 (UTC+04:00)

Лидеры стран-членов НАТО в четверг на саммите приняли решение о вступлении альянса в коалицию по борьбе c террористической группировкой "Исламское государство", заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

"Мы решили расширить нашу поддержку глобальной коалиции по разгрому ИГ. Наша система ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения — ред.) будет улучшать управление воздушным движением для коалиции, и целый ряд членов НАТО заявили о выделении средств по дозаправке в воздухе этих систем ДРЛО", — сказал Столтенберг журналистам по окончании встречи глав государств и правительств стран НАТО.

Ранее он отмечал, что формальное присоединение к коалиции важно по двум причинам: заявить о решительной поддержке альянсом борьбы с терроризмом и способствовать более эффективной координации действий участников коалиции, в которую входят все страны-члены НАТО. При этом он неоднократно заявлял, что в боевых операциях НАТО участвовать не будет.

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