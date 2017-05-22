Трамп пообещал продолжить укреплять американо-израильские отношения

22 мая 2017 22:20 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп пообещал Израилю углублять дружбу и наращивать поддержку этой стране, передает РИА Новости.

"Наша глубокая и продолжительная дружба будет лишь углубляться и становиться сильнее в предстоящие дни", — заявил Трамп по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Выступление президента транслировали американские телеканалы.

Президент США сообщил, что его переговоры с руководством Израиля были "очень продуктивными".

Трамп совершает первое зарубежное турне: ранее он посетил Саудовскую Аравию, по завершении визита в Израиль лидер США посетит ПНА, Ватикан и Италию, а также примет участие в саммите НАТО.

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