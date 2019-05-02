В рамках Всемирного форума в Баку проходит встреча международных организаций высокого уровня (ФОТО)

2 мая 2019 14:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня, после церемонии открытия пятый Всемирный форум межкультурного диалога продолжил работу встречей представителей международных организаций высокого уровня на тему «Установление партнерства для Целей устойчивого развития».

Как сообщает в четверг Trend, модератор мероприятия резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исхакзаи заявил, что главной задачей совместно принятых мировыми лидерами первого января 2016 года 17 Целей устойчивого развития является решение основных проблем, стоящих сегодня перед человечеством.

Заместитель гендиректора ЮНЕСКО по вопросам социальных и гуманитарных наук Нада Аль-Нашиф, выразив удовлетворение по поводу своего участия в столь значимом Форуме, поблагодарила правительство Азербайджана за организацию мероприятия на столь высоком уровне. По мнению Аль-Нашиф, сегодня есть потребность в пропаганде идей мира и безопасности. Она отметила также, что в деле обеспечения в мира и безопасности в мире важная роль принадлежит диалогу и партнерству.

Отметим, что сегодня в Баку начал работу пятый Всемирный форум по межкультурному диалогу под девизом «Построение диалога для борьбы против дискриминации, неравенства и насильственных конфликтов».

В форуме, который проходит 2-3 мая в Баку, состоится более 20 мероприятий с участием высокопоставленных официальных лиц свыше 105 стран и более 35 международных организаций. Мероприятие будет транслироваться ООН в прямом эфире на официальной интернет-странице организации.

Организаторы мероприятия – правительство Азербайджана и министерство культуры, а партнеры - ЮНЕСКО, Альянс цивилизаций ООН, Всемирная туристская организация, Совет Европы и ИСЕСКО.

В дни мероприятия будут открыты выставки, организованы музыкальные программы для гостей.

В Форуме участвуют министр иностранных дел Ганы Ширли Ботчвей, министр иностранных дел Уругвая Родольфо Нин Новоа, министр иностранных дел Гамбии Мамаду Тангара, министр культуры Черногории Александр Богданович, министр культуры Мали Раматулай Диалло, министр культуры Алжира Мерием Мердаджи, глава организации культуры и исламских связей Ирана Абузар Ибрахими Торкаман, министр культуры, информации и туризма Кыргызстана Азамат Жаманкулов, министр информации и работы с молодежью Кувейта Мохаммад Насер Абдуллахи Альжабри, министр внутренних дел Черногории Мевлудин Нухочич и министр образования Мьянмы Мио Тейн Ги.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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