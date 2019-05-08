Эфраим Снэ: «Израиль ни единой пулей не поможет врагам Азербайджана»

«Если Армения хочет улучшить свои отношения с Израилем, то думаю, что Израиль никому в этом намерении не откажет. Но всегда нужно помнить одно: Израиль никогда ни единой пулей не поможет врагам Азербайджана. Запомните: ни единой пулей». Об этом сказал бывший заместитель министра обороны Израиля Эфраим Снэ, передает Trend со ссылкой на Stmegi.com

По его словам, Израиль не может поставлять Армении ничего, что бы она могла использовать против Азербайджана.

«Нет, нет и нет. Такова наша позиция. Я уверен, что никто в нашем правительстве не глуп настолько, чтобы этого не понимать и не знать. Израиль даже на миллиграмм не поможет врагу Азербайджана. Ни в коем случае. Мы союзники. Мы – братья»,- отметил Снэ.

Говоря о том, какие современные оружия может Израиль предложит Азербайджану, экс-заместитель министра обороны Израиля сказал, что Израиль не настолько глуп, чтобы открыто обсуждать такие вопросы.

«Я могу говорить лишь о двусторонних отношений, но не об оружии. Это исключено. Я расцениваю двусторонние отношения как хорошие. Но они должны стать еще лучше. Мы должны расширить нашу дружбу и сотрудничество также в областях культуры и науки, не ограничиваясь лишь формальной стороной, оборонной сферой. Но также необходимо развивать наши отношения и в областях культуры, науки, академических исследований, на уровне университетов.

Вам известно, что Азербайджан ежегодно посещает большое количество туристов из Израиля. Так вот, израильские туристы, посещающие Азербайджан, видят насколько богатой являются культура и наследие Азербайджана. Это очень хороша база для еще большего расширения двусторонних отношений, для того, чтобы вывести отношения на следующий еще более высокий уровень.

Я бы предложил реализовывать больше программ по академическому обмену между университетами и т.д. Предложений очень много. Мы дорожим дружбой с Азербайджаном. Она нам очень нужна. В то же время необходимо развивать и культурное сотрудничество»,- заявил Э.Снэ.

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