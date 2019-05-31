Аэропорту Сургута присвоено имя Фармана Салманова

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, передает Trend

Московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково получили имена Александра Пушкина, Михаил Ломоносова и Андрея Туполева соответственно. Аэропорт в Сургуте получил имя легендарного азербайджанского геолога Фармана Салманова.

Фарман Салманов – выдающийся советский и российский геолог, человек, благодаря которому государство освоило нефтяные запасы Западной Сибири. Уверенность в собственных силах помогла Фарману Курбаевичу настоять на своем в самом начале карьеры, когда никто из советских геологоразведчиков не верил в сибирские нефтяные месторождения.

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