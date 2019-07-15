Теймур Раджабов одержал победу в Дортмунде

15 июля 2019 04:41 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В немецком городе Дортмунде состоялся второй тур традиционного турнира "Sparkassen Chess Meeting".

Как передает Trend, восемь гроссмейстеров играют по круговой системе.

Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов добился победы над хозяином доски Ливиу-Дитером Нисипяну. Набрав 1,5 очка, Теймур вошел в лидирующую группу.

Россиянин Ян Непомнящий сделал сам себе подарок к дню рождения, обыграв Кайдо Кюлаотса (Эстония). Радослав Войташек (Польша) выиграл у Даниэля Фридмана (Германия). Вничью сыграли Рихард Раппорт (Венгрия) - Леньер Домингес (США).

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