Изгнанные со своих земель театры возобновят свою деятельность — Минкультуры Азербайджана

БАКУ /Trend/ - После оккупации Арменией азербайджанских земель ведущие театры страны – Иреванский государственный драматический театр, Шушинский государственный драмтеатр и другие были изгнаны с родных земель и продолжили свою деятельность в Баку.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр культуры Анар Керимов. По его словам, несмотря на такую несправедливость, эти театры продолжили свою деятельность и радовали азербайджанских зрителей.

"Освободительное движение конца 1980-х годов, трагедия 20 Января, последовавшая за этим агрессия Армении против Азербайджана, Ходжалинский геноцид и оккупация 20 процентов азербайджанских земель не обошли стороной и театральную сферу.

В прошлом году благодаря политической воле и решительной позиции Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева наша славная армия освободила азербайджанские земли от оккупации во время 44-дневной войны. Одна из наших текущих задач — вернуть на родину изгнанные с тех мест театры. Азербайджанское государство над этим работает, и эти театры обязательно возобновят свою деятельность на своих родных землях", -— подчеркнул Анар Керимов.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)